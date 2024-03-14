Минстройархитектуры повысило оплату работы белорусских строителей. На сколько?

Опубликовано: 14.03.2024 14:45 , Обновлено: 14.03.2024

Министерство архитектуры и строительства повысило стоимость человеко-часа в строительстве. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В ведомстве установили, что теперь при определении сметной стоимости строительства объектов размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в среднем по Беларуси составит 12,46 белорусских рублей.

Норматив увеличили на 2,66 рублей, или на 27,1%.

Но если сметную документацию разработали и утвердили до вступления в силу этого постановления (то есть до 14 марта 2024 года), то будет действовать прежний норматив в 9,8 рублей.

Также он будет применим при корректировке сметной договорной цены на работы, подлежащие выполнению согласно графику после 1 марта 2023 года, по объектам, строительство которых начали до 17 февраля 2023 года и по которым на эту дату не превысили нормативную продолжительность строительства.

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