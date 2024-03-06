Каких специалистов не хватает в Минске? В мэрии опубликовали список профессий

Опубликовано: 06.03.2024 13:46 , Обновлено: 06.03.2024

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказал об обстановке на трудовом рынке на начало марта. Каких специалистов ждут в столице больше всего?

Как сообщили в ведомстве, сегодня на столичном рынке труда наблюдается большой спрос на рабочие кадры .

“На 1 марта 2024 года заявленная нанимателями столицы потребность в работниках составила 34,6 тыс . вакансий, в том числе для трудоустройства по рабочим профессиям – 21,6 тыс . (62,3%)”, — отметили там.

В сфере торговли и общественного питания востребованы: продавцы, официанты, повара и контролеры-кассиры.

В строительной отрасли ищут каменщиков, маляров, штукатуров и электрогазосварщиков.

В сфере транспорта много пустующих вакансия для водителей (автомобиля, троллейбуса и трактора).

В промышленности наиболее востребованы операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, токари и фрезеровщики.

Не хватает специалистов и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Там нужны рабочие по комплексному обслуживанию/ремонту зданий и сооружений, уборщики территорий и др.

Комитет отметил также, дефицит специалистов в сфере культуры и образования, медработников, инженеров и финансовых работников, а также руководителей организаций и их структурных подразделений.

Ранее Телеграф писал о том, в каких специалистах «особо остро» нуждается экономика Беларуси, по мнению министра образования.

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