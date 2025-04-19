Минский метрополитен предупредил об изменении в оплате проезда картами

Опубликовано: 19.04.2025 17:11 , Обновлено: 19.04.2025

Минский метрополитен предупредил пассажиров об изменении в оплате проезда банковскими картами: теперь будут списывать деньги за каждую поездку, а не за три, как раньше. Сообщение с соответствующей новостью появилось в Telegram-канале перевозчика.

В частности, Минский метрополитен [link href=“https://t.me/minskoemetro/11700” target=“_blank” rel=“noopener”] разместил [/link] ссылку на публикацию издания Office Life. Ему рассказали в белорусском Сбер Банке об обновлении системы оплаты проезда в метро, а также на городских поездах.

“После каждой поездки будут списывать сумму, равную стоимости жетона в метро или билета на поезд”, - написало Office Life. Раньше же средства при оплате списывали в среднем за три поездки.

При этом небольшая задержка в списании денег будет, особенно в часы пик: в общественном транспорте оплата идет в режиме “отложенный онлайн”. Именно поэтому в случае, когда на карте будет недостаточно денег, оплата поездки все равно пройдет на турникете, но у владельца “пластика” появится задолженность.

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После этого карта попадет в стоп-лист валидатора, и ей нельзя будет воспользоваться при следующих поездках в метро, пока задолженность не погасят. При этом, как [link href=“https://officelife.media/news/62022-v-minskom-metro-budut-spisyvat-oplatu-za-kazhduyu-poezdku-a-ne-za-tri/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] Office Life, система будет каждый день предпринимать попытки списать долг с карты.

[info_b]К слову, турникеты в минском метро принимают карты Visa, Mastercard и “Белкарт” всех белорусских банков.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов в интервью газете «Минский курьер» в январе рассказал о перспективах развития столичной подземки. В частности, он ответил на вопросы, продлят ли в столице синюю и красную ветки метро.

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