Кондитерская фабрика пообещала белорусам зефир со вкусом шампанского и халву со "жгучим перцем". Когда ждать новинок?

Опубликовано: 15.10.2024 17:00 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Красный пищевик" анонсировала свои новинки к Новому году - зефир с разными вкусами и халву со "жгучим перцем". Представитель производителя на пресс-конференции рассказала, что стоит ждать в "Сундуке со сказками", а в какой зефир пообещали добавить "секретный ингредиент".

Так, первая новинка - зефир со вкусом «Клубника и шампанское». “Сейчас, прямо в этот момент, идет производство этого зефира”, - заверила начальник сектора стратегического планирования и развития «Красного пищевика» Надежда Евтехова.

Второй новый продукт - также зефир, но со вкусом “Латте - карамель”. В него и пообещали добавлять “секретный ингредиент”. Интригу Евтехова не сохранила, сказав, что этот ингредиент - соль.

“До нас никто не использовал соль при производстве зефира. Это не конкретно соленый зефир, это традиционная сладость, в которой есть немного соли, которая оттеняет сладкий вкус латте и карамели и придает ему [зефиру] очень интересный пикантный вкус”, - рассказала представитель фабрики.

Кроме того, анонсировали новинки в линейке жевательного зефира - со вкусом мандарина, марципана (этот должен быть в форме елки) и “лимонадными вкусами”. А в “Сундук со сказками” (400 г) пообещали класть тоже жевательный зефир, но с разными вкусами.

“Также у нас выйдет халва со жгучим перцем. Думаю, очень многим понравится и многие ее полюбят”, - добавила Евтехова.

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Что у “Коммунарки” и “Спартака” к Новому году?

Конечно, не только “Красный пищевик” готовится к новогодним праздникам. Представители кондитерских фабрик “Коммунарка” и “Спартак” на этой же пресс-конференции рассказали, что планируют выпустить десятки разных праздничных наборов: в форме чемодана, змеи, в привычных картонных коробках.

Кроме того, пообещали адвент-календари.

[info_b]Адвент-календарь представляет собой наполненный мелкими подарками предмет (часто это коробка) с окошками, ящичками, кармашками и другими выдвижными или съемными деталями. Традиционно ячейки календаря пронумерованы по количеству дней до Сочельника — от 1 до 24. [/info_b]

Но еще не декабрь, поэтому можно присмотреться к предложениям производителей сладостей на октябрь. Ранее Telegraf.news писал, что “Спартак” снизил цены до 45% в своих фирменных магазинах по 30 октября. По информации производителя, акция распространится на шоколад, конфеты, печенье, вафли и карамель. Посмотрели, какие скидки на октябрь подготовила “Коммунарка”.

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