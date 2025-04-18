Минские налоговики на примере «молодого, но уже опытного директора» посоветовали «не пытаться играть с государством». Как?

Опубликовано: 18.04.2025 12:42 , Обновлено: 18.04.2025

Управление оперативных мероприятий по Минску инспекции МНС поделилось ещё одним поучительным, по их мнению, кейсом, разобранным ими в ходе рассмотрения административных дел.

Героем на этот раз стал некий «молодой, но уже опытный директор» таксопарка, чьё «честное» признание дало повод налоговикам предупредить бизнесменов: «Не пытайтесь играть с государством по своим правилам. Денег не хватит на штрафы».

Как рассказали в управлении, директор таксопарка попался на том, что его машины осуществляли перевозки пассажиров за наличный расчёт при отсутствии таксометров. Причину он объяснил финансовыми трудностями: «Много расходов понёс при открытии фирмы, лизинговые платежи высокие. Я думал сначала поработать, заработать денег, а потом на заработанные купить таксометры».

Такое объяснение налоговиков не устроило. Они привели свой аргумент: «Принимая решение осуществлять именно этот вид деятельности, вы должны были узнать стартовые условия для „вхождения“ в бизнес и выполнить их ещё до начала работы».

Довод же директора о том, что он «собирался честно заплатить» налоги, налоговики сравнили с репликой пешехода, перебегающего на красный свет: «Зато у меня костюм красивый».

«Каждый мыслит так, как его научили», — заметили налоговики и перешли к предупреждению, которое, похоже, и было основной целью публикации.

Они выразили обеспокоенность, что «мало кто из руководителей таксопарков понимает новые правила работы на рынке», и решили напомнить об одном критически важном моменте:

[info_b]Напомним, неоднократное (два раза и более за 12 месяцев) нарушение порядка приёма платежей и/или использования кассового оборудования (таксометров, терминалов) при нерегулярных перевозках — теперь является основанием для исключения сведений о перевозчике из реестра.[/info_b]

«Не приостановления, а исключения!» — акцентировали внимание авторы поста.

Таксопаркам и перевозчикам, которые уже попались на таком нарушении, посоветовали «не испытывать судьбу бездействием», «немедленно отказаться» от заказов за наличный расчёт при отсутствии таксометра и параллельно приобрести и подключать их к АИС ККО.

[info_b]АИС ККО — автоматизированная информационная система контроля кассового оборудования.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как налоговые органы Минска отчитались об очередном «результативном», по их выражению, рейде по столичным подземным переходам и прилегающим территориям.

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А не так давно это управление выступило с предостережением, посвящённым, по их выражению, «проблеме» так называемых «двадцатилетних директоров».

«Сидит и что-то мямлит» — Минские налоговики рассказали, отчего «стрессуют» во время их проверок «двадцатилетние директора»