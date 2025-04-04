Опубликовано: 04.04.2025 17:45 , Обновлено: 04.04.2025

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску выступило с предостережением, посвящённым, по их выражению, «проблеме» так называемых «двадцатилетних директоров». Это, как они сами пояснили, те самые «зумеры», которые формально числятся руководителями фирм, но при первой же проверке демонстрируют полное незнание дел и испытывают немалый «стресс» от вопросов контролёров.

Суть явления проста: некие реальные организаторы схем (часто связанных с уклонением от налогов, контрабандой или обналичкой) находят молодого человека (того самого «двадцатилетнего директора») и уговаривают его, к примеру, за небольшое вознаграждение стать формальным руководителем фирмы. Де-факто он ничем не управляет. «Ширме не положено думать, она должна скрывать организатора процесса», — сформулировали в ИМНС.

Почему именно 20-летние? Налоговики предположили, что дело в их предполагаемой неопытности, готовности к лёгким заработкам, и даже связали это с «инфантилизмом».

Главная проблема для директора заключается в том, что именно этот номинальный руководитель, по закону, несёт всю полноту ответственности за деятельность фирмы — подписывает документы, принимает (пусть и формально) решения. Поэтому, когда налоговая выявляет «грубейшие нарушения», весь удар приходится на «директора», который в этот момент, по выражению ИМНС, «сидит и что-то мямлит», пребывая в состоянии «святой невинности»: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю…».

«Некомпетентность руководителя никак не мешает призвать его к ответу», — предупредили налоговики. Если сумма неуплаченных налогов превысит 2 000 базовых величин (сейчас это 84 000 рублей), то «наивному зумеру» грозят уже не просто административные «приключения», а «очень серьёзные последствия» (имеются в виду уголовные), и его молодость/неопытность никак не помогут.

При этом фискалы посетовали на отмену в 2019 году статьи УК о «лжепредпринимательстве», которая, по их мнению, мешала бороться с организаторами схем. А на вопрос, кто же может искоренить явление номинальных директоров, честно признались: «Мы не знаем».

Налоговики завершили своё обращение своеобразным воззванием к родителям этих самых «двадцатилетних», призвав объяснять детям, что «инфантилизм — очень хрупкая и бесполезная вещь во взрослой жизни».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как налоговики Минска показали «на примере гражданки», как ловят «тунеядцев» в переходах.

«Мы ещё встретимся» — Налоговики Минска показали «на примере гражданки», как ловят «тунеядцев» в переходах