Минсельхозпрод пообещал белорусам картошки на 30% больше. А что с яблоками и овощами?

Опубликовано: 29.09.2025 14:33 , Обновлено: 29.09.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов озвучил планы ведомства по урожаю овощей так называемого "борщевого набора", а также рассказал, сколько яблок удалось вырастить белорусским аграриям, несмотря на непростые погодные условия этого сезона.

В интервью журналу “Экономика Беларуси” Горлов заявил, что несмотря на сложны погодные условия этого года сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства страны рассчитывают получить больший урожай картофеля и других овощей из “борщевого” набора. Так, урожай картошки в этом году, по расчётам ведомства, достигнет миллиона тонн, что примерно на 30% больше, чем было выкопано в 2024 году. Урожай других овощей будет приближен к прошлогоднему - порядка 587 тыс. тонн, что примерно на 2% больше прошлого года.

“Так что внутренний рынок будет полностью обеспечен “борщевым набором”: и морковью, и свеклой, и луком - теми культурами, хорошему росту которых нынешняя погода благоприятствует”, - заверил белорусов профильный министр.

А вот яблок в этом году, по словам Горлова, будет “объективно меньше”, чем в прошлом году. По расчётам министерства, будет собрано около 80 тыс. тонн.

[inf]Для сравнения, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в августе заявлял, что в одной только Брестской области в прошлом году было собрано прядка 120 тыс. тонн. Урожай этого года глава ведомства ориентировочно оценил не более чем в 37-40 тыс. тонн.[/inf]

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При этом в стабилизационные фонды страны на межсезонье 2025-2026 годов планируют заложить достаточное количество овощей и яблок, поскольку даже при нынешнем уровне производство плодов и овощей “существенно превышает потребность организаций торговли”, заявил Горлов.

Чтобы закрыть образовавшийся “недобор” яблок в этом году Минсельхозпрод решил сохранить лицензирование экспорта этого вида продукции. В настоящее время, по его словам, торговые сети ещё продолжают заключать договоры с производителями на прямые поставки яблок - “для максимального удовлетворения спроса”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе свой прогноз о том, как неурожай яблок в Беларуси отразится на цене главного белорусского фрукта в грядущем межсезонье, дал премьер-министр Александр Турчин.

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