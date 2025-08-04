Минпром Беларуси назвал три самые высокооплачиваемые отрасли в своей системе

Опубликовано: 04.08.2025 13:45 , Обновлено: 04.08.2025

В Министерстве промышленности Беларуси рассказали о средних заработных платах на подведомственных предприятиях за первое полугодие 2025 года. Отдельно ведомство выделило три отрасли, где средние зарплаты, по их данным, самые большие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, среднемесячная зарплата в системе Минпрома за январь-июнь составила 2 713,5 рубля. Это, как заявили в министерстве, на 5,4% выше, чем средний показатель по стране за этот период.

Кроме того, пресс-служба Минпрома привела данные, что реальная зарплата (с поправкой на инфляцию) за первое полугодие выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В топ-3 курируемых видов экономической деятельности по уровню средней зарплаты вошли:

Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 3 092,2 рубля; Производство транспортных средств и оборудования — 2 791,4 рубля; Металлургическое производство — 2 770,6 рубля.

Какая средняя зарплата по стране?

Напомним, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в июне составила 2 717,8 рубля . Самой высокооплачиваемой отраслью традиционно остаётся «Информация и связь», где средний заработок достиг 5 773 рублей. Далее следуют «Строительство» (3 405,1 рубля) и «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (3 293,5 рубля).

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А что с медианной зарплатой?

Последний раз Белстат публиковал данные о медианной зарплате за май 2025 года — она составила 2 014 рублей. Медианный показатель делит всех работников на две равные части: одна половина зарабатывает больше этой суммы, а другая — меньше. В мае разница между средней и медианной зарплатой по стране составила 638,3 рубля.

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