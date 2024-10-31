Минкульт поднял в два раза стимулирующие надбавки к зарплатам одной категории работников

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Опубликовано: 31.10.2024 15:42 , Обновлено: 31.10.2024

Министерство культуры Беларуси решило в два раза повысить стимулирующие и компенсирующие выплаты одной категории работников. Речь идёт о сотрудниках бюджетных организаций, подчиненных ведомству, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполкомам и относящихся к сфере деятельности Минкульта.

Согласно постановлению Министерства культуры от 18 октября 2024 года №150, опубликованному 30 октября на Национальном правовом интернет-портале, с 1 января 2025 года эти категории работников смогут рассчитывать на более высокие стимулирующие доплаты к зарплате. Размер доплат увеличится более чем в два раза - с 30% до 64% от оклада.

Ранее Telegraf.news рассказа, что с 1 января 2025 года должны подрасти зарплаты у всех работников бюджетной сферы. Всё благодаря тому, что на 17 рублей (или на 6,7%)вырастет базовая ставка бюджетников. С началом 2025 года она составит 270 рублей.

Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 17 рублей

О повышении заработных плат бюджетникам в 2025 году заявлял ранее белорусский премьер Роман Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов. По словам Головченко, доходы населения должны вырасти на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

Совмин пообещал повысить зарплаты бюджетникам в 2025 году в два этапа. Когда и на сколько?