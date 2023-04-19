МВД открыло собственный «шоурум». Что продают?

Опубликовано: 19.04.2023 16:48 , Обновлено: 19.04.2023

В белорусском МВД сообщили, что с 20 апреля открывают магазин товаров, которые произвели на предприятиях Департамента исполнения наказаний.

Торговому объекту дали название «МАГАЗИН еДИН» (аббревиатура департамента). Как сказано на сайте, сам «шоурум» находится в деревне Рябиновка Дзержинского района. Но товары можно заказать и в интернет-магазине един.бел.

«Если Вы зашли в наш интернет-магазин, это означает, что Вы – ценитель качества и комфорта», — сказано на сайте.

Судя по тому, что товары сделаны на предприятиях Департамента исполнения наказаний, в их производстве, вероятно, участвовали и заключенные.

По словам сотрудников МВД, в ассортименте — «функциональная» мебель, «модная и удобная одежда», «изящные кованые изделия для дома или сада», а также строительные материалы, хозяйственные товары.

В каталоге есть мебель для прихожих, гостиных, спален, кухни, детских, кабинетов. Одежда в основном — медицинская (санитарные костюмы), рабочая, для охоты и рыбалки.

Кроме того, на сайте добавили раздел «Товары народного потребления». В нем пока — зонт-контейнер, стальные канистры и почтовый ящик.