Белстат понизил рост ВВП Беларуси с 2,1% до 1,3% и объяснил почему

Опубликовано: 18.08.2025 12:25 , Обновлено: 18.08.2025

Национальный статистический комитет опубликовал результаты первой оценки валового внутреннего продукта (ВВП) за январь – июль 2025 года. Оказалось, что пока этот показатель сильно отстаёт от запланированного правительством на 2025 год. Более того, по сравнению с показателем ВВП в первом полугодии 2025 года новые цифры заметно снизились. В статистическом ведомстве дали своё объяснение такой тенденции.

Согласно свежим данным Белстата, объём ВВП в текущих ценах в январе – июле 2025 года составил 155,2 млрд рублей . В сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 года это 101,3% , то есть за год ВВП Беларуси показал прирост 1,3%. В первом полугодии этот показатель был заметно выше - плюс 2,1%.

При этом индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4% (в первом полугодии этот показатель составлял 111,9%).

[inf]Индекс-дефлятор ВВП - это экономический показатель, с помощью которого экономисты измеряют общий уровень цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период. Этот показатель позволяет отделить изменение цен от изменения физического объема производства при расчете реального ВВП.[/inf]

Снижение общего объёма ВВП специалисты Белстата объяснили более поздними сроками начала уборки урожая и заготовки кормов в этом году. Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 августа 2025 года белорусские аграрии убрали лишь 22,3% запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур (без учёта кукурузы). В прошлом году к этой дате было убрано уже больше половины - 59,3% площадей.

Более медленные сроки уборки урожая, по информации Белстата, “оказали влияние на динамику валовой добавленной стоимости и валового внутреннего продукта”, что и отразилось на статистике по ВВП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозу правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году, утверждённому белорусскими властями в конце прошлого года, рост валового внутреннего продукта в стране по итогам 2025 года должен составить не менее 4,1%.

Лукашенко утвердил план правительства по ценам и доходам белорусов в 2025 году. Какой прогноз?