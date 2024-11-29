Мингорисполком утвердил 6 видов общественных работ, куда направят 1042 белоруса ежемесячно. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 29.11.2024 15:50 , Обновлено: 29.11.2024

Мингорисполком утвердил список оплачиваемых общественных работ, на которые в 2025 году планируется практически ежемесячно отправлять по 1042 белоруса. Для безработных горожан мэрия выделила как минимум по одному рабочему дню в месяц, когда их можно будет привлечь к таким работам за деньги. Посмотрели, за какие работы готова платить городская администрация.

В решении Мингорисполкома №4385 от 21 ноября, текст которого был опубликован 29 ноября на Национальном правовом интернет-портале, указаны 6 видов общественных работы, на которые планируется в следующем году направлять горожан:

подсобные работы в организациях агропромышленного комплекса и торговли (по 20 человек в месяц),

работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства (по 25 человек в месяц),

сбор и переработка вторичного сырья и отходов (по 20 человек в месяц),

сельскохозяйственные работы (по 900 человек в месяц),

строительство дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, отопительных, канализационных, газовых и других коммуникаций (по 27 человек в месяц),

экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территорий, сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма) (по 50 человек в месяц).

На все работы, за исключением сельхозработ, Мингорисполком планирует привлекать людей в течение всего календарного года, к сельхозработам - в самый “жаркий” период для отрасли - с апреля по декабрь.

Дополнительным решением за номером 4384 горадминистрация установила минимальное количество рабочих дней, когда к таким оплачиваемым общественным работам в Минске обязаны привлекать официально безработных граждан. В 2025 году для этого “зарезервировали” по одному рабочему дню в каждом месяце.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на оплачиваемые общественные работы принимают, в первую очередь, безработных, которые официально стоят на учёте в службе занятости. Однако, могут такую работу предложить и гражданам, у которых есть основное место работы и которые ищут подработку, например, на время отпуска, а также пенсионерам, студентам во время каникул. Как правило, оплачивают их труд в тот день.

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