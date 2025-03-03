Мингорисполком решил доплачивать 30% от оклада одной категории медработников

Опубликовано: 03.03.2025 16:07 , Обновлено: 03.03.2025

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минская городская организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения в понедельник, 3 марта, подписали соглашение о социальном партнерстве на 2025–2027 годы. В документе, в числе прочего, прописана надбавка для одной категории работников государственных организаций здравоохранения в Минске.

На надбавку не менее чем в 30% от оклада, согласно подписанному соглашению, смогут рассчитывать те работники медицинской сферы, кто работает в госорганизациях по контракту, сообщило агентство “Минск-Новости”.

[info_b]По данным Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 31 декабря 2023 года в государственных учреждениях сферы здравоохранения порядка 93,1% от общего количества всех трудовых договоров приходилось именно на контракты. При этом значительная часть из них (около 40%) была заключена с работниками на максимальный, пятилетний срок.[/info_b]

Практика надбавок за работу по контрактам является повсеместной мерой стимулирования. Минимальный рекомендованный профсоюзами размер такой надбавки составляет 10%, но на деле каждый регион может устанавливать свой лимит. Так, в прошлом году до 30% размер этой надбавки пообещали поднять медикам Гродненщины.

Медикам Гродненщины пообещали в два раза увеличить надбавку к зарплате за работу по контрактам

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием Минздрав пообещал поднять профессиональные надбавки к зарплатам вслед за врачами. Повышение надбавок обещали проводить поэтапно в течение 2025 года: с 1 марта, 1 сентября и 1 декабря. Процент от оклада, который пообещали добавить к зарплатам, отличается у разных категорий медработников и варьируется от 95% до 170%.

Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу