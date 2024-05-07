Медикам Гродненщины пообещали в два раза увеличить надбавку к зарплате за работу по контрактам

Опубликовано: 07.05.2024 10:53 , Обновлено: 07.05.2024

Медикам Гродненской области пообещали увеличить в два раза размер минимальной надбавки по контрактам. К такому соглашению на днях пришли управление здравоохранения Гродненского облисполкома, Гродненское республиканское унитарное предприятие "Фармация" и Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Как сообщила Валентина Таврель, главный правовой инспектор труда областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, теперь нижняя граница надбавки по контракту составит не 15%, а 30%. Это решение инспектор назвала “очередным шагом по улучшению благосостояния работников отрасли”, передало агентство БЕЛТА.

Соответствующие изменения медучреждениям ещё только предстоит внести в коллективные договоры и контракты медиков. По словам Таврель, повышение надбавок может затронуть более 35 тыс. человек - именно столько медиков сейчас работает по срочным трудовым договорам (контрактам) в Гродненской области (то есть почти 92% занятых в региональных медорганизациях). По данным отраслевого профсоюза, больше половины контрактов заключены на 2-4 года, четверть - на 5 лет, ещё четверть - на год.

Ранее Telegraf.news сообщил об увеличении размеров некоторых стимулирующих и компенсирующих выплат всем бюджетникам, занятым в медицинской и фармацевтической сферах Беларуси. В частности, медикам подняли доплаты за работу в сельской местности и за стажировки руководящим работникам и специалистам с высшим медицинским образованием.

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