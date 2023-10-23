Минфин пообещал не вводить единый имущественный платеж для белорусов в 2024 году. А когда?
Министр финансов Юрий Селиверстов 23 октября во время выступления в Овальном зале перед депутатами нижней палаты парламента пообещал, что с белорусов не будут требовать уплатить единый имущественный платеж в 2024 году.
“В рамках совершенствования налогового администрирования законопроектом об изменении Налогового кодекса предусмотрено взимание с физических лиц с 2025 года единого имущественного платежа, который будет включать в себя сумму транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога”, - пообещал Юрий Селиверстов.
Ранее Телеграф писал, что в законопроекте, текст которого появился на Национальном правовом интернет-портале, даётся следующее определение единого имущественного платежа.
[info_b]«Единый имущественный платеж – это общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом».[/info_b]
Совмин предложил ежегодно собирать с белорусов «имущественный платеж». Что это такое?
Тем временем, Совет министров Беларуси предложил Министерству по налогам и сборам сделать разной ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей. А что будет считается дорогим?
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