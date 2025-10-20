Минфин Беларуси запланировал «вполне контролируемый» дефицит бюджета на 2026 год

Опубликовано: 20.10.2025 09:50 , Обновлено: 20.10.2025

Республиканский бюджет на 2026 год в Беларуси запланирован с дефицитом в 4,3-4,6 млрд рублей. Такую сумму дефицита озвучил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, назвав его «вполне контролируемым».

По предварительному прогнозу, дефицит бюджета Беларуси на будущий год не должен превысить 1,5% ВВП. Закрывать дефицит власти страны планируют за счёт остатков бюджетов прошлых лет.

При этом Селиверстов назвал нынешнюю оценку доходов на будущий год «консервативной».

«Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет. Значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Поэтому мы, в общем-то, консервативно подходим к оценке», — заявил министр в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

Что касается бюджета на 2026 год в целом, по словам Селиверстова, он сохранит свою «социальную направленность»: как и прежде, порядка 13% ВВП планируется направить на здравоохранение, образование, социальную политику. Это больше половины тех средств, которые планируется собрать с белорусов за счёт налогов (не менее 25% ВВП формируется за счёт налоговых поступлений).

Глава Минфина уточнил, что на Фонд оплаты труда в консолидированном бюджет на 2026 год заложено около 33 млрд рублей, ещё порядка миллиарда – на субсидирование транспорта, чуть больше миллиарда – на жилищно-коммунальные субсидии для белорусов.

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