Минфин Беларуси перечислил причитающиеся Всемирному банку деньги в «Беларусбанк»

Опубликовано: 19.10.2022 10:31 , Обновлено: 19.10.2022

В Министерстве финансов Беларуси 19 октября прокомментировали заявление Всемирного банка, который объявил «необслуживаемым» почти 1 млрд долларов из-за просрочки платежей. Там заявили, что перечислили деньги, предоставленные Международным банком реконструкции и развития (МБРР), на счет в «Беларусбанке».

«Министерство финансов в апреле-октябре исполняло в полном объеме и в установленные сроки обязательства по Соглашениям о займах, заключенным между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», — сообщили в ведомстве.

И объяснили это санкциями ЕС и США против Нацбанка Беларуси, который «не позволяет проводить расчеты в евро и долларах».

В Минфине добавили, что возможность погашения долговых обязательств в иностранной валюте в стандартном порядке в настоящее время ограничена ввиду непрекращающегося действия санкций в отношении Республики Беларусь.

Ранее Телеграф писал, что Всемирный банк (The World Bank) перевел все кредиты, выданные властям Беларуси Международным банком реконструкции и развития (МБРР), в статус «необслуживаемых». Там объявили, что Минск просрочил платеж более чем на 6 месяцев. На 14 октября его сумма составила 68,43 млн долларов.

«Основная сумма непогашенных кредитов МБРР составляет 967 млн ​​долларов США, или 0,42 % от общей суммы непогашенных кредитов МБРР. Последствием для МБРР перевода кредитов Беларуси в статус неработающих является отнесение на доход около 12,75 млн долларов», — заявили в банке.

Всемирный банк объявил «необслуживаемым» почти $1 млрд, выданный властям Беларуси, из-за просрочки

Напомним, что еще в конце августа в министерстве финансов Беларуси сообщили, что перевели на рублевый счет в «Беларусбанке» сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка.

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