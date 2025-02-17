Минчанам предложили заправить авто со скидкой 20 рублей. Где акция и у кого можно выиграть 20 тыс.?

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Опубликовано: 17.02.2025 21:33 , Обновлено: 17.02.2025

Торговая сеть Green объявила трехдневную акцию, в рамках которой минчане могут получить купон на скидку 20 рублей для заправки авто. Для этого нужно совершить покупки на определенную сумму в магазинах этой сети. А "Санта" предложила поучаствовать в своей рекламной игре, где можно выиграть 1000 и 20 тыс. рублей. Журналист Telegraf.news также посмотрел, какую акцию проводит "Евроопт".

Так, с 21 по 23 февраля при покупках на сумму от 100 рублей в одном чеке в магазинах торговой сети Green должны выдать купон на скидку 20 рублей для заправки машины на станции сети АЗС “А-100”.

Как [link href=“https://www.green-market.by/shares/kupon-na-toplivo” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте Green, купон будет действовать с 24 февраля по 2 марта . Чек-купон должны выдать на кассе (в интернет-магазине акция не работает). При этом в 100 рублей, необходимых для получения купона, не будут засчитывать стоимость:

алкогольной и табачной продукции,

нетабачных никотиносодержащих изделий,

электронных систем курения и жидкости для них,

систем для потребления табака.

Скидка будет действовать при заправке от 30 литров любого вида топлива, [link href=“https://azs.a-100.by/set-azs/promotions/kupon-na-skidku-s-green/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] на сайте “А-100”. Заправиться по акции можно на следующих АЗС в Минске.

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“Евроопт” - литр Pepsi за 2 копейки

Тем временем торговая сеть “Евроопт” [link href=“https://evroopt.by/kombo-2-pitstsy-litr-pepsi-za-2-kopejki/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] купить в своих магазинах две любые пиццы Food&Go и получить 1 л газированного напитка Pepsi за 2 копейки. Акция будет действовать по 2 марта . В ней участвуют 450-граммовые пиццы «Сытная», «Мексиканская», «С ветчиной и грибами».

Иллюстрация: "Евроопт"

“Санта” - игра на 20 тыс. рублей

А торговая сеть “Санта” предложила поучаствовать в своей рекламной игре, где можно выиграть денежные призы размером 1000 и 20 тыс. рублей. Для участия нужно:

Зарегистрировать карту лояльности «Санта Бонус» в личном кабинете на сайте santaretail.by и дать согласие на участие в рекламной игре. Покупать игровые товары с картой лояльности. Смотреть игровые коды в личном кабинете (каждые 2 рубля стоимости игровых товаров в чеке - 1 код). Участвовать в еженедельных розыгрышах и розыгрышах главных призов.

Игру будут проводить по 9 марта . Перечень игровых товаров и подробности игры можно узнать [link href=“https://santaretail.by/igra/?popup=no” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

Иллюстрация: "Санта"

А вот график розыгрышей.

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