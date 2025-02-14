Белорусам предложили скидку 15 рублей на доставку еды и цветы. Как получить -10% на бытовую технику?

Опубликовано: 14.02.2025 18:12 , Обновлено: 14.02.2025

Белорусские банки, платёжные системы и сервисы решили порадовать жителей нашей страны приятными бонусами. Так, одни предложили 15%-ную скидку на "романтический ужин", вторые — -10% на заказ бытовой техники, а третьи — дисконт на косметику, спа и хозтовары. Журналисты Telegraf.news подробно изучили каждую из акций.

От “Белкарт” — скидка 15% на еду и цветы

Так, платёжная система “Белкарт” предложила воспользоваться скидкой в размере 15 рублей на первый заказ в приложении “Яндекс Еда”. Для этого нужно указать промокод BELKART15, оформить доставку на сумму от 29 рублей и обязательно оплатить заказ картой “Белкарт”.

Чтобы порадовать близкого человека цветами или символическим подарком, получив при этом скидку, можно сделать заказ на сайте или в приложении Flowwow. В случае, если оплатить “пластиком” системы “Белкарт”, дисконт на первую покупку (по промокоду BELKART15) составит 15%, а на все последующие (по промокоду BELKART) — 10%, пообещали в пресс-службе.

От “СтатусБанка” — скидка 10% на различные товары

Тем временем “СтатусБанк” предложил белорусам скидку в размере 10% на товары Интернет-магазина 21vek, воспользоваться которой можно до 16 февраля по промокоду “ФЕВРАЛЬ”. Так, среди позиций, участвующих в акции, — микроволновки, тонометры, подгузники, надувные матрасы, фильтры для воды, рюкзаки и многое другое. А если оплатить заказ “Статускартой”, банк пообещал манибэк в размере 3,2%.

От приложения «Оплати» — скидки до 30% на спа

Между тем сервис «Оплати» от «Белинвестбанка» предложил скидки на цветы, косметику, спа и хозтовары. Для того, чтобы её активировать, нужно рассчитаться за ту или иную покупку через приложение. Организаторы акции добавили: скидки не суммируются с другими акциями, а также не распространяются на приобретение товаров или услуг посредством виртуальной карты:

Магазин косметики Ziaja, магазин хозтоваров Cash & Carry — скидка 3% и комплимент от компании (срок действия акции — до 16.02.2025). 2. Ислочь-Парк — скидка 10% на СПА-услуги: спа-уходы, обёртывания, спа-массажи и процедуры для пар (срок действия акции — до 28.02.2025). 3. Студия флористики Goldflora — скидка 10% (срок действия акции — до 14.02.2025. 4. 4SOUL — скидка 5% на всю продукцию бренда (срок действия акции — до 16.02.2025). 5. Royal Thai Spa — скидка 30% на все услуги и подарочные сертификаты (срок действия акции — до 16.02.2025). 6. Интернет-магазин procosmetics.by — скидка 10% на все товары (срок действия акции — до 16.02.2025). 7. Магазин косметики Allcosmetics — скидка 10% на весь ассортимент по купону OPLATI2025 (срок действия акции — до 16.02.2025). 8. Студия цветов Sea of flowers — скидка 5% (срок действия акции — до 25.02.2025).

[info_b]Более подробно с условиями акционных предложений можно ознакомиться на официальном сайте сервиса «Оплати», то есть [link href=“https://www.o-plati.by/post/756” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link][/info_b]

От банка «БелВЭБ» — сидки 15% на такси, книги и другое

Белорусский банк «БелВЭБ» [link href=“https://t.me/BelVEBby/1017” target=“_blank” rel=“noopener”] предложил [/link] воспользоваться «привлекательным предложением», которое доступно владельцам карточек платёжной системы «Белкарт». Для этого необходимо оформить её, скачать приложение «Белкарт Pay» и зарегистрироваться в разделе «Лояльность»:

скидка 15% в Интернет-магазине 21vek.by (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на анализы в INVITRO (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на такси 135 (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на билеты в «Зимнюю сказку» (срок действия акции — до 02.03.2025),

скидка 10% в Интернет-магазине и приложении Oz.by (срок действия акции — до 10.03.2025).

Ранее Telegraf.news писал, что «Приорбанк» объявил акцию для некоторых жителей нашей страны, пообещав каждому по 25 рублей «на что-нибудь приятное». Правда, получить бонус могут не все: для этого нужно быть не старше 21 года и не иметь ранее открытого счёта в финучреждении. Ещё одно условие — оформить банковскую карту (в пресс-службе заверили, что это бесплатно).

Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей «на что-нибудь приятное». Какие условия?