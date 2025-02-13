Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей - 30%?

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Опубликовано: 13.02.2025 20:50 , Обновлено: 13.02.2025

Кондитерская фабрика "Коммунарка" на месяц снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие акции у конкурентов "Коммунарки" - "Слодыча" и "Спартака".

Так, по 12 марта в фирменных магазинах “Коммунарки” будут действовать скидки на подарочные наборы конфет:

“Любимая Аленка”, 300 г - 15,06 рубля (без скидки - 18,82, -20%),

“Потому что люблю”, 325 г - 16,11 (обычная цена - 20,14 рубля, -20%),

Sweet Dessert, 280 г - 8,23 (не на акции - 10,29, -20%),

“Бельгийский трюфель”, 185 г - 11,99 (без скидки - 14,99, -20%),

Dolce Mia, 240 г - 12,25 (обычная стоимость - 15,31, -20%),

Code de fleur пион, 250 г - 11,47 (не на акции - 14,34, -20%).

Иллюстрация: "Коммунарка"

Также по 12 марта производитель [link href=“https://t.me/kommunarkaby/345” target=“_blank” rel=“noopener”] снизил [/link] цены на эти грильяжные конфеты:

“Беловежская пуща с яблочным пюре”, 1 кг - 14,99 (без скидки - 21,43 рубля, -30%),

“Беловежская пуща с черничным пюре”, 1 кг - 14,99 рубля (не на акции - 21,43, -30%),

“Беловежская пуща с клюквенным пюре”, 1 кг - 14,99 (обычная цена - 21,43, -30%).

Иллюстрация: "Коммунарка"

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Компания предупредила, что в обоих случаях акция действует при наличии товара на складе.

А что у “Спартака” и “Слодыча”?

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Слодыч” сделала «сладкие скидки» до 20% в фирменных магазинах по 28 февраля на свои конфеты, печенье, пряники и не только. Например, 390 г сахарного печенья можно купить за 2,84 рубля, а пряники «Коровка» с ароматом топленого молока (300 г) — за 4,39.

Тем временем гомельская фабрика «Спартак» объявила скидки на печенье, вафли, глазированные батончики-мюсли.

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