Зарплата — до 4000 рублей. "Минсктранс" позвал на работу более 40 водителей. Какие требования?

Опубликовано: 18.09.2024 16:17 , Обновлено: 18.09.2024

Один из филиалов белорусского предприятия "Минсктранс" — "Транспортный парк №1" — опубликовал почти 70 вакансий для желающих работать в сфере пассажирских перевозок. Так, в столице ищут более 40 водителей автобусов, а также слесарей по ремонту, контролёров технического состояния, электриков и многих других. Зарплатные предложения, если верить работодателю, доходят до 4135 белорусских рублей.

Среди опубликованных вакансий, которые мы отыскали на портале государственной службы занятости, самой лакомой и прибыльной является должность водителя. В описании сказано, что филиалу “Транспортный парк №1” коммунального унитарного предприятия “Минсктранс” нужны 37 водителей автобуса 6-го разряда с категорией D. Кроме того, среди требований значатся 2-летний опыт и общее среднее образование. Взамен предприятие пообещало работу в две смены и зарплату в размере 3036-4135 белорусских рублей.

Кроме того, филиал находится в поисках водителей автомобиля по перегону: здесь нужны сотрудники на 4,5 ставки. Правда, зарплатное предложение уже не такое привлекательное, как в предыдущей вакансии — 1747-2100 рублей. От соискателя также требуется 6-ой тарифный разряд, общее среднее образование и желание работать в две смены. При этом опыт не нужен от слова совсем: в графе выразительно красуется цифра “0”.

Также для работы в Минске ищут 7 слесарей по ремонту автомобилей. Работодатель предлагает две смены, постоянный характер труда и доход в размере от 1980 до 3009 белорусских рублей. Из обязательных условий — 5-ый тарифный разряд и среднее специальное образование.

Два вакантных места предусмотрены для контролёров технического состояния механических транспортных средств. В описании также фигурируют две смены, всё то же среднее специальное образование и ежемесячный доход — 1800-1992 белорусских рубля.

Кого ещё ищут на предприятии?

Слесарь-электрик по ремонту оборудования (2 места) — 1980-3009 белорусских рублей; монтировщик шин и шинно-пневматических муфт (2 места) — 1980-3009 белорусских рублей; тракторист (1 место) — 2184-2375 белорусских рублей; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2 места) — 1356-1931 белорусских рублей; кассир по продаже билетов (1 место) — 1397-1576 белорусских рублей; уборщик помещений (1 место) — 1219-1341 белорусских рублей; инженер-механик (2 места) — 1870-2133 белорусских рублей; техник по учёту (1 место) — 1299-1508 белорусских рублей.

[info_b]С полным списком вакансий филиала “Транспортный парк №1” коммунального унитарного предприятия “Минсктранс” можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что республиканское фармацевтическое предприятие “Белмедпрепараты” опубликовало на портале государственной службы занятости 220 вакансий в разных городах Беларуси. Посмотрели, кому пообещали зарплату до 3500 рублей и кого готовы взять без высшего образования.

До 3500 рублей. «Белмедпрепараты» открыли больше 200 вакансий в разных городах Беларуси