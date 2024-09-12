В Минтруда показали, за что готовы платить белорусам от 29 до 80 рублей в день на подработке в поле

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Опубликовано: 12.09.2024 15:36 , Обновлено: 12.09.2024

Министерство труда и социальной защиты опубликовало видео "сезонных работ" в поле, за которые, по информации ведомства, белорусам готовы платить от 29 до 80 рублей в день. Речь идёт о сборе урожая, в частности — яблок. На ролике видно, как желающие собирают плоды и складывают их в специальную технику для дальнейшей переработки.

В министерстве рассказали, что ролик был снят во время сезонных работ в Гродненской области. Там добавили, что такого рода подработка “пользуется особой популярностью” у тех, кто обращается в службу занятости. Также в Минтруда намекнули, что “для удобства” зачастую организуется бесплатная доставка к месту работы и обратно транспортом сельхозпредприятий.

Принять участие в таких работах могут не только официально зарегистрированные безработные, но и трудоустроенные белорусы, которые ищут дополнительный доход. В ведомстве пояснили, что к ним, например, относятся люди, находящиеся в отпуске, пенсионеры или студенты во время каникул. При этом оплата труда в разных регионах страны в среднем варьируется от 29 до 80 рублей в день. Количество часов, за которое пообещали так платить, в Минтруда не указали.

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Ранее Telegraf.news писал, что государственная служба занятости опубликовала любопытную вакансию в Брестской области. Так, РУП “Брестэнерго” находится в поисках слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. Зарплату пообещали ни много ни мало — почти 15 тысяч рублей. При этом работодатель указал всего три требования.

Зарплата — 15 тысяч рублей. Белорусам предложили вакансию без высшего образования. Кого ищут?