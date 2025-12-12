Милиция объявила о «содействии в трудоустройстве» минчан. Как это работает?

Опубликовано: 12.12.2025 14:54 , Обновлено: 12.12.2025

В пресс-службе Минского РУВД сообщили, что содействуют в поиске работы и трудоустройстве минчан в трудоспособном возрасте, но ведущих «асоциальный образ жизни».

Для этого в отделах милиции Минска провели групповые профилактические мероприятия. В их ходе с присутствующими провели «разъяснительные беседы», а также ознакомили с процедурой оказания содействия в трудоустройстве и имеющимися вакансиями на предприятиях.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) предложило «оптимизировать» свою профилактическую работу и ставить на профучёт ещё одну категорию белорусов. Такое предложение прозвучало 21 ноября на заседании ведомственной коллегии.

МВД решило ставить на профучет ещё одну категорию белорусов

Тем временем заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома 23 июля призвал уделять особое внимание в ежедневном формате одной категории белорусов. Речь о тех, кто официально не занят в экономике страны, то есть так называемых «тунеядцах».

Замглавы МВД призвал милиционеров уделить ежедневное внимание одной категории белорусов