Замглавы МВД призвал милиционеров уделить ежедневное внимание одной категории белорусов
Заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома 23 июля призвал оказать особое внимание в ежедневном формате одной категории белорусов.
Речь о тех, кто официально не занят в экономике страны, то есть так называемых “тунеядцев”. Впрочем, профилактической работой замглавы МВД потребовал охватить все слои населения — как тех, кто “склонен к противоправному поведению”, так и тех, кто чаще других рискует оказаться жертвой преступления, сообщил Telegram-канал белорусской милиции “Милиция Беларуси. Мы – НА СТРАЖЕ”.
В ходе заседания коллегии столичной милиции была озвучена статистика по профилактической работе за первое полугодие 2025 года. В милиции констатировали, что это время в Минске удалось добиться “значительного снижения общего количества зарегистрированных преступлений”, включая тяжкие и особо тяжкие, а также сократилось количество правонарушений, совершённых ранее судимыми гражданами, лицами в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними.
Перед своими подчинёнными Назаренко поставил задачи по усилению мер по охране правопорядка в местах массового отдыха, для чего планируется использовать в том числе и такие современные инструменты, как квадрокоптеры, сигвеи, мотопатрули.
В свою очередь начальник столичного ГУВД Михаил Гриб поставил перед своими подчинёнными следующие задачи:
- проводить качественную профориентационную работы, в том числе с ребятами из ВПК,
- более тесно взаимодействовать с населением,
- оперативно реагировать на заявления и сообщения граждан,
- оказывать гражданам своевременную помощь.
Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов рассказал об особенностях работы системы мониторинга общественного порядка в столице. Он сообщил, что этим летом милиция взяла под свой контроль общественный порядок в местах проведения фудфестов, которые, как правило, проводятся в выходные, а также места работы постоянных фудкортов.