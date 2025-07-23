Замглавы МВД призвал милиционеров уделить ежедневное внимание одной категории белорусов

Опубликовано: 23.07.2025 16:56 , Обновлено: 23.07.2025

Заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома 23 июля призвал оказать особое внимание в ежедневном формате одной категории белорусов.

Речь о тех, кто официально не занят в экономике страны, то есть так называемых “тунеядцев”. Впрочем, профилактической работой замглавы МВД потребовал охватить все слои населения — как тех, кто “склонен к противоправному поведению”, так и тех, кто чаще других рискует оказаться жертвой преступления, сообщил Telegram-канал белорусской милиции “Милиция Беларуси. Мы – НА СТРАЖЕ”.

В ходе заседания коллегии столичной милиции была озвучена статистика по профилактической работе за первое полугодие 2025 года. В милиции констатировали, что это время в Минске удалось добиться “значительного снижения общего количества зарегистрированных преступлений”, включая тяжкие и особо тяжкие, а также сократилось количество правонарушений, совершённых ранее судимыми гражданами, лицами в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними.

Перед своими подчинёнными Назаренко поставил задачи по усилению мер по охране правопорядка в местах массового отдыха, для чего планируется использовать в том числе и такие современные инструменты, как квадрокоптеры, сигвеи, мотопатрули.

В свою очередь начальник столичного ГУВД Михаил Гриб поставил перед своими подчинёнными следующие задачи:

проводить качественную профориентационную работы, в том числе с ребятами из ВПК,

более тесно взаимодействовать с населением,

оперативно реагировать на заявления и сообщения граждан,

оказывать гражданам своевременную помощь.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов рассказал об особенностях работы системы мониторинга общественного порядка в столице. Он сообщил, что этим летом милиция взяла под свой контроль общественный порядок в местах проведения фудфестов, которые, как правило, проводятся в выходные, а также места работы постоянных фудкортов.

Милиция взяла на контроль фудкорты и фудфесты в Минске