МВД решило ставить на профучет ещё одну категорию белорусов

Опубликовано: 21.11.2025 14:40 , Обновлено: 21.11.2025

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) предложило "оптимизировать" свою профилактическую работу и ставить на профучёт ещё одну категорию белорусов. Такое предложение прозвучало 21 ноября на заседании ведомственной коллегии.

Скорректировать профилактический учёт предложили для тех, кого уличили в домашнем насилии . Ставить на учёт предложили не только тех “скандалистов”, как их назвали в МВД, которых привлекли к административной ответственности, но даже тех, с кем пострадавший официально пошёл на примирение в суде.

Начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя сообщил, что ведомство уже прорабатывает соответствующие изменения в законодательстве.

Дополнительно ставить на профучет и применять иные “меры индивидуальной профилактики” предложили к гражданам, вернувшимся из лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).

При этом Купченя предложил привлекать к такой “индивидуальной профилактике” не только милицию, но и их работодателей - “для оказания максимального корректирующего воздействия”.

Кроме того, в законопроекте, о котором упомянул Купченя, предусмотрено введение административной ответственности для тех, кто стоит на профучёте, за отказ от трудоустройства или прохождения лечения.

Министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, потребовал трудоустроить всех лиц, стоящих на профучёте в милиции, заявив о “нереализованном потенциале” в работе милиции по данному направлению.

“Теми, кто не учится и не работает, по-прежнему совершается более половины преступлений. В основном - имущественных, что объясняется их стремлением получить средства для существования”, - пояснил своё стремление трудоустроить всех подучётных белорусов Кубраков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси в начале 2024 года изменились правила направления граждан в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Попасть туда могут не только хронические алкоголики и наркоманы, есть ещё несколько законных причин и обстоятельств для направления человека в ЛТП.

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