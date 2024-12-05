Сколько на самом деле зарабатывают поляки? В Главном статистическом управлении назвали суммы

Опубликовано: 05.12.2024 16:57 , Обновлено: 05.12.2024

Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о заработной плате жителей Республики. Так, в июне, по сравнению со средним показателем по стране, медианные выплаты оказались на 20% ниже и составили 6507 злотых (5560 белорусских рублей) до вычета налогов.

Что касается среднемесячной зарплаты, то, по последним данным Главного статистического управления Польши, она составила 8057 злотых до вычета налогов (около 6890 белорусских рублей). К слову, медианные выплаты в соседней стране различались по полу: так, для мужчин этот показатель составил 6755 злотых брутто (5775 белорусских рублей), что на 455 злотых (390 белорусских рублей) выше, чем для женщин.

[info_b] Средняя зарплата высчитывается как сумма всех выплат, поделённая на количество людей, которое их получает. А медианная — это такая зарплата, когда половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина — больше.

Например, есть пять человек со следующими доходами: 500 рублей, 1600 рублей, 1800 рублей, 2200 рублей и 2500 рублей. Таким образом, средняя ежемесячная зарплата будет равна 1720 белорусским рублям. А медианная — 1800 рублям, так как половина из них зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина — больше. [/info_b]

По информации Gazeta Prawna, на самые высокие выплаты могли рассчитывать работники в возрасте от 35 до 44 лет (6825 злотых, или 5835 белорусских рублей). Касательно масштабности той или иной организации, то, согласно статистике, наиболее высокие заработки наблюдались в компаниях, где численность сотрудников превышала 1000 человек: средняя зарплата здесь составила 7780 злотых (6650 белорусских рублей до вычета налогов).

Также в Главном статистическом управлении рассказали, что в июне 2024 года 10% наиболее бедных работников получали зарплату не более 4242 злотых (3630 белорусских рублей). В свою очередь 10% самых высокооплачиваемых поляков заработали в месяц не менее 12722 злотых (10920 рублей). Наибольший разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в июне составил 1797 злотых брутто (1535 рублей).

[info_b]Согласно данным Белстата, в июле 2024 года средняя зарплата в Беларуси составила 2355 рублей, в то время как медианная — 1688 рублей.[/info_b]

А что по отраслям?

Специалисты подчеркнули, что, как и везде, доходы поляков отличались в зависимости от сферы деятельности. На самую высокую ставку могли рассчитывать работники шахт, где медиана составила 11243 злотых брутто (9610 белорусских рублей). Следом шла сфера электроснабжения — 9011 злотых (7700 рублей) и финансовая и страховая деятельность — 8829 злотых (7550 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что экономическая ситуация в стране достигла своего “критического уровня”. Согласно данным Польского комитета по борьбе с бедностью, в 2023 году количество поляков, “живущих в нищете”, выросло до 2,5 миллионов. В то же время более 17 миллионов наших соседей, согласно отчёту, живут на средства ниже социального минимума. Посмотрели, на какую сумму приходится «выживать» полякам «за чертой бедности», и сравнили с бюджетом прожиточного минимума в Беларуси.

Почти половину поляков признали бедными. На сколько в месяц живут?