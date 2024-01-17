МАЗ пообещал новым работникам награду в 5 тыс. рублей. За что?

Опубликовано: 17.01.2024 10:50 , Обновлено: 17.01.2024

Минский автомобильный завод пообещал выплатить солидное единовременное вознаграждение - 5 тыс. рублей - некоторым своим сотрудникам. Как пояснили на предприятии, получить эту сумму смогут только новые работники и лишь при соблюдении ряда условий.

Особые условия трудоустройства прописали по приказу генерального директора МАЗ для тех, кто решит устроиться на работу на ОАО “МАЗ” - управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” после прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил Беларуси.

Как пояснили 17 января в пресс-службе предприятия, денежное поощрение решили выплачивать “с целью привлечения и закрепления на производстве” новых работников. При этом на МАЗе оговорили два принципиальных условия выплаты:

устроиться нужно в течение 3 месяцев со дня окончания срочной военной службы,

трудовой договор или контракт нужно заключить на 5 лет.

Ранее Телеграф рассказывал о денежных поощрения на других крупных белорусских предприятиях. Так, в ноябре прошлого года руководство Минского тракторного завода в попытке привлечь на предприятие новых работников прибегло к реферальному маркетингу и предложило платить по 500 рублей тем сотрудникам, которые приведут на завод новых рабочих.

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А руководство компании “Беларуськалий” пообещало прибавку к зарплате для тех сотрудников, которые успешно сдадут нормативы ГТО (“Готов к труду и обороне”). Размер денежного вознаграждения, выдаваемого вместе с нагрудным знаком и удостоверением, зависел от результатов.

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