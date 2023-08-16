"Беларуськалий" пообещал доплачивать сотрудникам за выполнение норм ГТО. Сколько?

Опубликовано: 16.08.2023 08:29 , Обновлено: 16.08.2023

Руководство компании "Беларуськалий" пообещало прибавку к зарплате для тех сотрудников, которые успешно сдадут нормативы ГТО ("Готов к труду и обороне"). Размер денежного вознаграждения, выдаваемого вместе с нагрудным знаком и удостоверением, будет зависеть от результатов.

[info_b]Нормы ГТО — это установленные для разных возрастов показатели уровня физической подготовки человека (для мужчин и женщин они различаются). В Беларуси нормы ГТО на официальном уровне вернули с июля 2023 года. В соответствующем постановлении Министерства спорта и туризма физкультурно-оздоровительная программа комплекса ГТО, разделена на 6 ступеней. Каждой из них соответствует определенный возраст “физкультурников”.

Согласно тексту постановления, нагрудный знак белорусы могут получить, выполнив нормативы ГТО на официальных спортивно-массовых мероприятиях. Чтобы получить бронзовый значок, по каждому нормативу нужно получить не менее 5 баллов, серебряный значок - не менее 7 баллов, золотой значок - не менее 9 баллов. [/info_b]

На предприятии “Беларуськалий” рассказали, что принимать нормативы будут в соответствии с положением о Государственном физкультурно-оздоровительном комплексе, утвержденным Министерством спорта и туризма. Получить допвыплату сотрудники смогут один раз в год.

Размеры денежного вознаграждения следующие:

для обладателей бронзового значка - 100 рублей;

для обладателей серебряного значка - 200 рублей;

для обладателей золотого значка - 300 рублей.

Более того, компания пообещала выплатить денежное поощрение не только за новые спортивные достижения, но тем, кто успел обзавестись значком ГТО ранее. Суммы будут такими же и выплаты производить также пообещали один раз в год.