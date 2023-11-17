На МТЗ запустили акцию «приведи друга – получи деньги». Сколько пообещали добавить к зарплате?
Руководство Минского тракторного завода в попытке привлечь на предприятие новых работников прибегло к реферальному маркетингу и предложило существенное материальное поощрение тем сотрудникам, которые приведут на завод новых рабочих.
Для этого на заводе ввели в действие “временное положение, предусматривающее поощрение за содействие в трудоустройстве”. За каждого нового сотрудника руководство МТЗ пообещало добавить к зарплате по 500 рублей, что представляется существенным поощрением, если участь что зарплата, которую предлагают работникам по озвученным вакансиям (исходя из информации портала praca.by) колеблется в диапазоне 800 - 1700 рублей.
Ищут на МТЗ таким нетривиальным способом специалистов по 15 специальностям:
- водитель-испытатель;
- зуборезчик;
- кузнец-штамповщик;
- наладчик автоматических линий и агрегатных станков;
- наладчик кузнечно-прессового оборудования;
- наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
- оператор металлорежущих станков-автоматов;
- оператор станков с программным управлением;
- слесарь-инструментальщик;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- шлифовщик.
Впрочем, дополнительные 500 рублей на заводе выдадут не за любого работника, и не сразу, а лишь при условии соблюдения трёх важных условий:
- у нового работника уже будет как минимум 3 разряд по специальности,
- он отработает на заводе три месяца,
- у него не будет нарушений трудовой и производственной дисциплины.
Ранее Телеграф рассказывал, что руководство компании “Беларуськалий” пообещало прибавку к зарплате для тех сотрудников, которые успешно сдадут нормативы ГТО (“Готов к труду и обороне”). Размер денежного вознаграждения, выдаваемого вместе с нагрудным знаком и удостоверением, будет зависеть от результатов.
«Беларуськалий» пообещал доплачивать сотрудникам за выполнение норм ГТО. Сколько?