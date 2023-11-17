На МТЗ запустили акцию «приведи друга – получи деньги». Сколько пообещали добавить к зарплате?

Опубликовано: 17.11.2023 08:56 , Обновлено: 17.11.2023

Руководство Минского тракторного завода в попытке привлечь на предприятие новых работников прибегло к реферальному маркетингу и предложило существенное материальное поощрение тем сотрудникам, которые приведут на завод новых рабочих.

Для этого на заводе ввели в действие “временное положение, предусматривающее поощрение за содействие в трудоустройстве”. За каждого нового сотрудника руководство МТЗ пообещало добавить к зарплате по 500 рублей, что представляется существенным поощрением, если участь что зарплата, которую предлагают работникам по озвученным вакансиям (исходя из информации портала praca.by) колеблется в диапазоне 800 - 1700 рублей.

Ищут на МТЗ таким нетривиальным способом специалистов по 15 специальностям:

водитель-испытатель;

зуборезчик;

кузнец-штамповщик;

наладчик автоматических линий и агрегатных станков;

наладчик кузнечно-прессового оборудования;

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;

оператор металлорежущих станков-автоматов;

оператор станков с программным управлением;

слесарь-инструментальщик;

станочник широкого профиля;

токарь;

токарь-расточник;

токарь-карусельщик;

фрезеровщик;

шлифовщик.

Впрочем, дополнительные 500 рублей на заводе выдадут не за любого работника, и не сразу, а лишь при условии соблюдения трёх важных условий:

у нового работника уже будет как минимум 3 разряд по специальности,

он отработает на заводе три месяца,

у него не будет нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Ранее Телеграф рассказывал, что руководство компании “Беларуськалий” пообещало прибавку к зарплате для тех сотрудников, которые успешно сдадут нормативы ГТО (“Готов к труду и обороне”). Размер денежного вознаграждения, выдаваемого вместе с нагрудным знаком и удостоверением, будет зависеть от результатов.

«Беларуськалий» пообещал доплачивать сотрудникам за выполнение норм ГТО. Сколько?