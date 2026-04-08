МАРТ закрыл ещё один «Белмаркет» из-за 70 кг «просрочки» и кур гриль «сомнительного качества»

Опубликовано: 08.04.2026 15:14 , Обновлено: 08.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 8 апреля сообщило о приостановке работы ещё одного магазина торговой сети «Белмаркет» в Могилёве. Это уже третий подобный случай с магазинами данной сети за последние 3 недели.

“Проверка одноименной торговой сети продолжается по всей республике уже не первый день, но нарушений меньше не становится”, - констатировали в пресс-службе ведомства.

На этот раз “отличилась” торговая точка по улице Первомайской, 160. Там МАРТ изъял из продажи больше 70 кг просроченных продуктов и товаров “сомнительного качества”:

просроченные мясные полуфабрикаты, фарш и колбасы,

просроченные безалкогольные напитки,

хлебобулочные изделия с истекшими сроками годности,

более 20 кг кур гриль без указания времени изготовления.

“Несмотря на то, что в торговом зале магазина установлено специальное оборудование, предполагающее реализацию курочки прямо “с пылу с жару”, такая продукция была изготовлена заранее. И дожидалось она своего покупателя совсем не в холодильнике”, - посетовали на нарушения контролёры.

Отмечены в закрытой торговой точке и другие типовые нарушения:

несоблюдение обязательного перечня товаров,

ненадлежащее оформление ценников,

отсутствие информации о товарах,

нарушение санитарных норм,

ненадлежащая выкладка товаров с изображением госсимволов Республики Беларусь.

Сам магазин закрыли до устранения нарушений, но на этом, судя по всему, вопрос закрыт не будет. Поскольку нарушения в магазинах сети проверяющие находят уже не первый раз, причём за довольно короткий период, их нарушения признали “систематическими” и направили отчёт в Мингорисполком, потребовав принять в отношении сети “необходимые меры реагирования”.

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Напомним, в конце марта магазины сети “Белмаркет” дважды фигурировали в отчётах МАРТа - в одном случае большое количество просрочки нашли в одной из могилёвских торговых точках, а чуть ранее нарушения, “несущие угрозу жизни и здоровью населения”, нашли в одном из столичных магазинов.

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