МАРТ закрыл ещё один «Белмаркет» из-за 70 кг «просрочки» и кур гриль «сомнительного качества»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 8 апреля сообщило о приостановке работы ещё одного магазина торговой сети «Белмаркет» в Могилёве. Это уже третий подобный случай с магазинами данной сети за последние 3 недели.
“Проверка одноименной торговой сети продолжается по всей республике уже не первый день, но нарушений меньше не становится”, - констатировали в пресс-службе ведомства.
На этот раз “отличилась” торговая точка по улице Первомайской, 160. Там МАРТ изъял из продажи больше 70 кг просроченных продуктов и товаров “сомнительного качества”:
-
просроченные мясные полуфабрикаты, фарш и колбасы,
-
просроченные безалкогольные напитки,
-
хлебобулочные изделия с истекшими сроками годности,
-
более 20 кг кур гриль без указания времени изготовления.
“Несмотря на то, что в торговом зале магазина установлено специальное оборудование, предполагающее реализацию курочки прямо “с пылу с жару”, такая продукция была изготовлена заранее. И дожидалось она своего покупателя совсем не в холодильнике”, - посетовали на нарушения контролёры.
Отмечены в закрытой торговой точке и другие типовые нарушения:
-
несоблюдение обязательного перечня товаров,
-
ненадлежащее оформление ценников,
-
отсутствие информации о товарах,
-
нарушение санитарных норм,
-
ненадлежащая выкладка товаров с изображением госсимволов Республики Беларусь.
Сам магазин закрыли до устранения нарушений, но на этом, судя по всему, вопрос закрыт не будет. Поскольку нарушения в магазинах сети проверяющие находят уже не первый раз, причём за довольно короткий период, их нарушения признали “систематическими” и направили отчёт в Мингорисполком, потребовав принять в отношении сети “необходимые меры реагирования”.
МАРТ нашел в «Белмаркете» опасные для здоровья коржики, сырники и голубцы
Напомним, в конце марта магазины сети “Белмаркет” дважды фигурировали в отчётах МАРТа - в одном случае большое количество просрочки нашли в одной из могилёвских торговых точках, а чуть ранее нарушения, “несущие угрозу жизни и здоровью населения”, нашли в одном из столичных магазинов.
В Минске закрыли продуктовый магазин из-за «несущей угрозу жизни» полугодичной просрочки