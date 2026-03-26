МАРТ нашел в «Белмаркете» опасные для здоровья коржики, сырники и голубцы

Опубликовано: 26.03.2026 20:33 , Обновлено: 26.03.2026

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что проверили еще один магазин торговой сети «Белмаркет». На этот раз — в Могилеве.

Ведомство обвинило магазин в ряде нарушений. Самое опасное — продажа просроченных продуктов собственного производства. Среди некачественных продуктов оказались чиабатта, булочка слоеная, коржик, сырники, голень цыпленка гриль, лаваш с птицей и салатом — всего 28 видов на общую сумму более 780 руб.

«По информации, доведенной до покупателей, вся эта продукция была „с пылу с жару“, вот только работники цеха к ее изготовлению приступить еще не успели», — заявили в МАРТ.

Также контролеры обнаружили в холодильнике цеха голубцы «Домашние», рульку «Аппетитная», «Картофель по-деревенски» и др. с истекшими сроками годности на сумму порядка 400 руб.

«Употребление таких „совсем не домашних блюд“ могло причинить существенный вред здоровью потребителей. Также в магазине нарушались санитарные нормы, отсутствовали ценники и необходимая для покупателей информация на отдельные товары», — заявили в МАРТ.

Деятельность магазина и заготовочного объекта приостановлена МАРТ с 27 марта.

Ранее в Минске по адресу 2-й Велосипедный переулок закрыли на время продуктовый магазин торговой сети «Белмаркет». В МАРТ (Министерстве антимонопольного регулирования и торговли) решение обосновали наличием нарушений, «несущих угрозу жизни и здоровью населения».

В Минске закрыли продуктовый магазин из-за «несущей угрозу жизни» полугодичной просрочки