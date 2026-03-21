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В Минске закрыли продуктовый магазин из-за "несущей угрозу жизни" полугодичной просрочки

В Минске закрыли продуктовый магазин из-за "несущей угрозу жизни" полугодичной просрочки
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В Минске по адресу 2-й Велосипедный переулок закрыли на время продуктовый магазин торговой сети "Белмаркет". В МАРТ (Министерстве антимонопольного регулирования и торговли) решение обосновали наличием нарушений, "несущих угрозу жизни и здоровью населения".

В ведомстве сообщили, что во время проведения проверки выявили продукты с истекшим сроком годности:

  • масло подсолнечное,

  • полуфабрикаты из свинины,

  • голубика свежая,

  • пиво,

  • слабоалкогольные напитки.

Причем срок годности отдельных из них истек еще летом 2025 года.

В МАРТ рассказали, что это магазин не в первый раз попадает под пристальное внимание контролеров. Ранее сотрудников сети уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.

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