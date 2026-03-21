В Минске закрыли продуктовый магазин из-за "несущей угрозу жизни" полугодичной просрочки
В Минске по адресу 2-й Велосипедный переулок закрыли на время продуктовый магазин торговой сети "Белмаркет". В МАРТ (Министерстве антимонопольного регулирования и торговли) решение обосновали наличием нарушений, "несущих угрозу жизни и здоровью населения".
В ведомстве сообщили, что во время проведения проверки выявили продукты с истекшим сроком годности:
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масло подсолнечное,
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полуфабрикаты из свинины,
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голубика свежая,
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пиво,
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слабоалкогольные напитки.
Причем срок годности отдельных из них истек еще летом 2025 года.
В МАРТ рассказали, что это магазин не в первый раз попадает под пристальное внимание контролеров. Ранее сотрудников сети уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.