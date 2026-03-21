В Минске закрыли продуктовый магазин из-за "несущей угрозу жизни" полугодичной просрочки

Опубликовано: 21.03.2026 08:55 , Обновлено: 21.03.2026

В Минске по адресу 2-й Велосипедный переулок закрыли на время продуктовый магазин торговой сети "Белмаркет". В МАРТ (Министерстве антимонопольного регулирования и торговли) решение обосновали наличием нарушений, "несущих угрозу жизни и здоровью населения".

В ведомстве сообщили, что во время проведения проверки выявили продукты с истекшим сроком годности:

масло подсолнечное,

полуфабрикаты из свинины,

голубика свежая,

пиво,

слабоалкогольные напитки.

Причем срок годности отдельных из них истек еще летом 2025 года.

В МАРТ рассказали, что это магазин не в первый раз попадает под пристальное внимание контролеров. Ранее сотрудников сети уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.