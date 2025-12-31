МАРТ рекомендовал магазинам обозначить картошку, капусту и яблоки «специальными надписями»

Опубликовано: 31.12.2025 15:01 , Обновлено: 31.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оповестило магазины и покупателей, что не все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах, должны стоить не выше установленных недавно цен.

Речь идёт о том, что в торговых сетях одновременно могут продаваться те же картошка и яблоки, которые туда поставляются из государственных стабфондов по фиксированным ценам, и овощи и фрукты, поставленные в магазины другими поставщиками.

Напомним, министерство антимонопольного регулирования и торговли в октябре приняло постановление №58 «О регулировании розничных цен на плодоовощную продукцию». В нём установлены максимальные цены для овощей именно из стабфондов (стабилизационных фондов).

А вот цены на остальные должны формироваться с учётом ограничений, установленных постановлением Правительства № 713 «О системе регулирования цен».

А чтобы покупатели не путались, МАРТ рекомендовал всем магазинам обозначить овощи из стабфондов соответствующими надписями.

Такой подход на самом деле будет полезен. И если в магазинах начнёт повторяться почти прошлогодняя история, когда на прилавках или пропадали, или были некондиционные яблоки, картошка и лук, то белорусы смогут распознать, откуда они взялась.

Новые стандарты картошки и яблок

Напомним, что с 2025 года МАРТ поменял государственный стандарт (ГОСТ) для картошки, которую могут продавать в белорусских магазинах. Узнали, каким параметрам теперь должны соответствовать клубни.

До сих пор ГОСТ для картошки на прилавках белорусских магазинов составлял от 35 мм до 80 мм. После изменения ГОСТа верхняя планка осталась неизменной – до 80 мм, а вот нижнюю подняли на один сантиметр. Теперь допустимым считается клубень размером от 45 мм.

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Что касается яблок, то они должны весить не менее 90 граммов и иметь диаметр не меньше 6 сантиметров.

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