В магазин теперь с линейкой? МАРТ объявил новый ГОСТ для белорусской картошки

Опубликовано: 11.11.2025 09:47 , Обновлено: 11.11.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило о корректировке государственного стандарта (ГОСТ) для картошки, которую могут продавать в белорусских магазинах. Узнали, каким параметрам теперь должны соответствовать клубни.

До сих пор ГОСТ для картошки на прилавках белорусских магазинов составлял от 35 мм до 80 мм. После изменения ГОСТа верхняя планка осталась неизменной - до 80 см, а вот нижнюю подняли на один сантиметр. Теперь допустимым считается клубень размером от 45 мм.

В пресс-службе антимонопольного ведомства корректировку ГОСТа объяснили желание “повысить качество и удовлетворить потребности потребителей”.

В МАРТ также отчитались о закладке плодоовощной продукции в стабилизационные фонды страны, которую правительство распорядилось завершить к 15 ноября. По состоянию на 10 ноября установленный Совмином норматив по “борщевому” набору и яблокам был выполнен на 96,4%. Больше всего недобор пока по яблокам - по этой позиции стабфонд не закрыт почти на пятую часть.

Напомним, что на плодоовощную продукцию в рамках госзаказа МАРТ ещё в октябре установил предельные максимальные розничные цены:

картофель - 1,07 руб. за кг,

свекла – 1,17 руб. за кг,

морковь – 1,35 руб. за кг,

капуста – 1,62 руб. за кг,

лук – 1,68 руб. за кг,

яблоки свежие – 4,80 руб. за кг.

МАРТ Беларуси установил максимальные цены на овощи в магазинах. Почем картошка и яблоки?