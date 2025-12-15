Белкоопсоюз раскрыл минимальные размеры и вес яблок для продажи в магазинах Беларуси
Белкоопсоюз раскрыл минимальные требования к яблокам, которые установил Совет Министров Беларуси. Согласно новым правилам, этим параметрам должны соответствовать фрукты, заготовленные для государственных стабилизационных фондов.
Яблоки должны весить не менее 90 граммов и иметь диаметр не меньше 6 сантиметров.
По словам начальника управления заготовок Белкоопсоюза Алексея Сиротина, именно такой вес и размер должны гарантировать качество продукции, сообщает государственное агентство БЕЛТА.
«Приемка осуществляется строго по нормативам… Для яблок теперь минимальный вес плода — 90 г, диаметр в разрезе — не менее 60 мм, что выше предыдущих параметров», — пояснил представитель организации.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет Министров Беларуси скорректировал условия поставки свежих овощей и яблок из стабилизационных фондов страны.
Норму, установленную в начале уборочной кампании, по её окончании, наоборот, снизили и разрешили некоторым поставщикам повышать цену на яблоки на 10%, но только в одном случае.
Совмин Беларуси разрешил повышать цену на яблоки на 10%, но только в одном случае
Напомним, что ранее Совмин не стал раскрывать, какие именно требования к яблокам были введены, ограничившись формулировкой «калибровка».
Не только картошка. Совмин Беларуси ввел требования к размерам яблок