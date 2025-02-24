МАРТ проверил торговую сеть "Светофор" – нарушения везде

Опубликовано: 24.02.2025 08:38 , Обновлено: 24.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси провело мониторинг некоторых магазинов торговой сети "Светофор", в результате чего обнаружило нарушения. По данным ведомства, контролёры наведались в 22 объекта, расположенные на территории областных центров, Минска, Столбцов и Дзержинска.

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день в Торговом реестре Беларуси числятся 127 торговых объектов российской сети “Светофор”. В 22 из них контролёры МАРТ выявили нарушения правил торговли, правда, какие именно, не уточнили. Зато добавили, что в 3 из 22 магазинов специалисты нашли продукты с истёкшим сроком годности.

“По результатам выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции. Также на сегодняшний день в МАРТ рассматривается коллективное обращение работников сети по вопросам условий труда”, — добавили в ведомстве, при этом не уточнив, о каких именно обращениях идёт речь.

К слову, в середине февраля Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси провело “контрольно-аналитические мероприятия” торговой сети “Копеечка”, которая принадлежит ЗАО “Доброном”. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе мониторинга обнаружили нарушения в 96% проверенных магазинов.

МАРТ нашёл нарушения в 96% проверенных магазинах сети «Копеечка»

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