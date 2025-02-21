МАРТ запретил продавать глазированные сырки из Гродно. Всё из-за названия

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Опубликовано: 21.02.2025 16:09 , Обновлено: 21.02.2025

Один из неравнодушных жителей Беларуси усмотрел в названии глазированных сырков из Гродно использование символики СС и обратился с жалобой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Те, в свою очередь, отправили информацию о производителе в милицию.

В пресс-службе МАРТ рассказали, что к ним поступила просьба убрать с полок отечественных магазинов глазированные сырки под названием “ДеSSерт”, которые выпускают на ОАО “Молочный мир” в Гродно. По мнению белоруса, в наименовании продукции содержатся стилизованные буквы SS — военизированного формирования Национал-социалистической рабочей партии Германии.

По данным МАРТ, милиция обратилась на завод и попросила больше не выпускать сырки и мороженое под таким названием. В ведомстве утверждают, что руководство “Молочного мира” прислушалось к данному замечанию. К слову, претензию в том числе рассматривали в Гродненской областной комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.

“По результатам рассмотрения органами внутренних дел производителю направлено предложение о смене названия указанной продукции. По имеющейся информации, производство глазированных сырков с таким названием приостановлено”, – заверили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Фото: ОАО "Молочный мир"

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси «настоятельно рекомендовало» субъектам хозяйствования минимизировать использование иностранных языков в названиях магазинов и объектов обслуживания. Тоже самое касается вывесок рекламного характера и рекламы на общественном транспорте.

МАРТ «настоятельно рекомендовал» белорусскому бизнесу отказаться от иностранных слов. Это что значит?