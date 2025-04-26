МАРТ проверил 124 точки продажи искусственных цветов в Беларуси. Нашел нарушения в 59

Опубликовано: 26.04.2025 16:17 , Обновлено: 26.04.2025

Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в преддверии Радуницы проверили 124 точки, где продают искусственные цветы. И нашли нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей в 59 объектах. Это 48% от подвергнутых ревизии.

Вот что увидели контролеры в торговых точках:

отсутствие ценников,

отсутствие информации о продавце, месте нахождения книги замечаний и предложений, режиме работы,

до покупателей не довели информацию о товарах,

отсутствие или “ненадлежащее оформление” нагрудных знаков у продавцов.

А в Могилеве сотрудники МАРТ [link href=“https://www.mart.gov.by/news/novost/v-preddverii-radunitsy-mart-proveril-mesta-realizatsii-iskusstvenykh-tsvetov/” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] факты продажи искусственных цветов в “неустановленных местах”. Информацию об этом отправили в Могилевский горисполком, чтобы там приняли “меры реагирования”.

Тем, у кого зафиксировали нарушения, дали рекомендации об их устранении.

Ранее Telegraf.news писал, что в связи с Радуницей ГАИ Минска предупредила об ограничениях для водителей в столице: запрете стоянки машин и снижении разрешенной скорости с помощью дорожных знаков на определенных участках. Также Госавтоинспекция рассказала, что 29 апреля расставит наряды дорожно-патрульной службы около кладбищ, где они займутся регулировкой движения и оказанием помощи водителям и не только.

ГАИ Минска рассказала, где запретят стоянку авто на 3 дня и где снизят разрешенную скорость на Радуницу

Еще мы сообщали, что директор коммунального предприятия “Спецкомбинат КБО” Государственной ритуальной службы Минска Александр Мышковец рассказал, что посетители столичных кладбищ могут взять напрокат грабли, лопаты, метлы, чтобы убрать территорию возле могилы. Он озвучил цену такой услуги.

Минские кладбища предложили взять напрокат грабли, лопаты и метлы на Радуницу. Что по цене?