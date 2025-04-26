ГАИ Минска рассказала, где запретят стоянку авто на 3 дня и где снизят разрешенную скорость на Радуницу

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Опубликовано: 26.04.2025 13:56 , Обновлено: 26.04.2025

В связи с Радуницей ГАИ Минска предупредила об ограничениях для водителей в столице: запрете стоянки машин и снижении разрешенной скорости с помощью дорожных знаков на определенных участках. Также Госавтоинспекция рассказала, что 29 апреля расставит наряды дорожно-патрульной службы около кладбищ, где они займутся регулировкой движения и оказанием помощи водителям и не только.

Около Чижовского кладбища в районе 14-го км МКАД разрешенную скорость с помощью дорожных знаков решили снизить до 50 км/ч . По [link href=“https://t.me/gaiminsk/43260” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ГАИ, на территории этого кладбища для стоянки машин выделят дополнительные парковочные места на прилегающем земельном участке. Движение по временной парковке будет односторонним, выезд авто - вдоль кладбища и далее через поселок Новый двор, пояснили в ведомстве.

Возле Восточного кладбища для бесперебойного подъезда транспорта на проспекте Независимости от МКАД до улицы Калиновского запланировали сделать стоянку транспорта. Разрешенную там скорость с 80 км/ч с помощью дорожных знаков пообещали снизить до 40 км/ч .

А с 6:00 27 апреля до 17:00 29 апреля на проезде в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до улицы Стариновской решили запретить остановку и стоянку авто. “Для этого будут заранее установлены соответствующие дорожные знаки”, - сообщили в столичной ГАИ. Такую меру объяснили необходимостью бесперебойного движения общественного транспорта с 6:00 27 апреля.

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“Кроме того, 29 апреля с 6:30 до 17:00 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина, а также по четной стороне улицы Академика Купревича от улицы Программистов до улицы Руссиянова”, - добавили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минщины рассказали о временных ограничениях и запретах на некоторых дорогах области, которые планируют ввести на Радуницу, 29 апреля, для «обеспечения безопасности дорожного движения». Все они касаются территорий, прилегающих к городским и районным кладбищам.

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