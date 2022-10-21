МАРТ привязал тарифы на передачу тепла в Беларуси к российскому рублю

Опубликовано: 21.10.2022 10:02 , Обновлено: 21.10.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло постановление № 60 от 7 октября 2022 г., согласно которому тарифы на передачу тепловой энергии привязали к российскому рублю.

«При формировании тарифов на передачу тепловой энергии в расчете затрат на электрическую энергию будет использоваться соотношение курса белорусского рубля к российскому рублю», —заявили в ведомстве.

Документ вступит в силу после официального опубликования.

Отметим, что в сентябре Александр Лукашенко приказал отвязать от доллара тарифы на коммунальные услуги для юрлиц. В его пресс-службе объяснили это «переходом на российские рубли в расчетах за приобретаемый в Российской Федерации газ».

А в июле МАРТ привязал цены на газ для юридических лиц в Беларуси к российскому рублю.

Ранее Телеграф писал, что первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило рассказал, когда в Беларуси повысят тарифы на услуги ЖКХ.

Новость Телеграф

Кстати, глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 20 октября объяснил, почему услуги, в том числе на ЖКХ, не попали в новую систему регулирования цен.

Глава МАРТ объяснил, почему отказались от регулирования цен на услуги ЖКХ