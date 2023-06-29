МАРТ принял постановление об изменении стоимости билетов на поезда в Беларуси. Когда?

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Опубликовано: 29.06.2023 19:03 , Обновлено: 29.06.2023

Министерство антимонопольного регулирования зарегистрировало 27 июня на Национальном правовом интернет-портале постановление, регулирующее тарифы на билеты на поезда городских, региональных и межрегиональных линий.

Документ вступит в силу с 6 июля 2023 года. В какую сторону изменятся цены на билеты и насколько - не известно, так как сам текст постановления пока не опубликован.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в поездах повышали в августе 2022 года.

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