МАРТ принял постановление об изменении стоимости билетов на поезда в Беларуси. Когда?
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Министерство антимонопольного регулирования зарегистрировало 27 июня на Национальном правовом интернет-портале постановление, регулирующее тарифы на билеты на поезда городских, региональных и межрегиональных линий.
Документ вступит в силу с 6 июля 2023 года. В какую сторону изменятся цены на билеты и насколько - не известно, так как сам текст постановления пока не опубликован.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в поездах повышали в августе 2022 года.
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