МАРТ предупредило белорусов о «точечных корректировках» госрегулирования цен. Когда?

Опубликовано: 13.12.2023 16:13 , Обновлено: 13.12.2023

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец 13 декабря на конференции в Минске заявил о том, что введённое в 2022 году государственное регулирование цен в Беларуси отменять не планируют. При этом он анонсировал его "точечные корректировки".

По словам представителя МАРТ, эти корректировки в принципах ценового госрегулирования могут быть внесены в “краткосрочной перспективе”, но каких-то “глобальных изменений” при этом ведомство пока не планирует, сообщило агентство Sputnik.

Вежновец отметил, что МАРТ продолжает “отслеживать риски, которые несет в себе регулирование цен”, и заверил, что власти “готовы на них реагировать”.

Напомним, в ноябре в МАРТ рассказали, когда будут готовы ввести госрегулирование цен на белорусскую плодоовощную продукцию. Пока, по словам начальника управления организации торговли и общественного питания ведомства Натальи Мельниковой, такой необходимости нет, но при определённых обстоятельствах министерство готово “принять жесткие меры”.

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Кроме того, глава ведомства Алексей Богданов 13 ноября также анонсировал “жесткую борьбу” с недопуском белорусских лекарств к продаже в аптеках, пообещав при этом “ни в коем случае” не вводить запрет на товары импортного производства.

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