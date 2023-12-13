«Будем жестко бороться» – Глава МАРТ Богданов пообещал «навести порядок» в белорусских аптеках. Что произошло?

Опубликовано: 13.12.2023 14:01 , Обновлено: 13.12.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 13 ноября рассказал журналистам, какая ситуация сложилась в аптеках с белорусскими лекарствами, насколько они подорожали и с чем предстоит «жесткая» борьба.

Богданов заявил, что у потребителя должен быть выбор между импортными лекарствами и их белорусскими аналогами, сообщила БЕЛТА.

«К нам поступают обращения о том, что в некоторых аптеках сложно найти белорусские препараты и медицинские изделия. При этом в прошлом году по импортозамещению было выпущено продукции на 600 миллионов долларов. Хотим обсудить с представителями аптечных сетей эту тему и донести до них то, что белорусским лекарственным препаратам должен быть зеленый свет в каждой аптеке», – предупредил министр.

Он добавил, что в ситуациях недопущения белорусских лекарств к продаже МАРТ будет принимать меры .

«Мы будем жестко бороться с такими случаями и наведем порядок в этом сегменте рынка. … Любой потребитель, приходя в аптеку, должен иметь право выбора, его должны информировать о более доступных по цене отечественных аналогах», – заявил Богданов.

И добавил, что запрета на импорт не будет «ни в коем случае».

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Министр рассказал, что цены на медпрепараты выросли на 12%, и рост цен на эту категорию превышает динамику почти по всем видам товаров.

«Конечно, здесь сказалась разница в курсах, сложности с логистикой. Подорожала и отечественная продукция, но в меньшем размере. В частности, это произошло из-за того, что сырье импортируем. При этом наши препараты все еще доступнее, чем зарубежные», – объяснил ситуацию глава МАРТ.

[info_b]Министр антимонопольного регулирования озвучил еще некоторые цифры и факты:

более 70% представленных препаратов в стране (в натуральном выражении) – белорусского производства;

доля лекарств в потребительской корзине населения составляет 4%.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о переходе на «справедливые» цены на лекарства с 1 декабря. По мнению руководства ведомства, оно «позволит обеспечить баланс между доступностью и экономической обоснованностью цен».

В МАРТ объявили о переходе в Беларуси на «справедливые» цены на лекарства с 1 декабря. Как будут формировать?