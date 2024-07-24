МАРТ предупредил белорусов об изменении системы госрегулирования цен и пообещал «управляемую инфляцию»

Опубликовано: 24.07.2024 16:42 , Обновлено: 24.07.2024

Систему государственного регулирования цен в Беларуси в ближайшее время могут вновь скорректировать. О подготовке изменений в соответствующее постановления Совмина № 713 в среду, 24 июля, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов. Беларусам он пообещал "управляемую инфляцию".

По словам Богданова, суть постановления № 713 останутся неизменны, подходы, практикуемые МАРТ в настоящее время планируется сохранить.

“Но мы вводим некоторые новации, если они будут одобрены, конечно, всеми участниками этого процесса. Так, мы вносим некоторые новации, которые с учетом наработанной практики позволят еще более эффективно вести бизнес-процессы”, — пояснил министр и заверил, что к концу 2024 года инфляция в стране не превысит запланированных 6%.

Для обеспечения “управляемой инфляции”, по словам Богданова, ведомство отслеживает этот показатель “еженедельно и ежемесячно” и проводит “глубокий анализ по всем группам товаров и по всем областям, где, что и как растёт”.

Нынешний уровень инфляции Богданов оценил как “абсолютно нормальный” и объяснил, почему этот показатель “не должен быть нулевым”.

“Мы же видим, что растут зарплаты, выплаты, пенсии. Поэтому, конечно, и цены на товары могут расти — это абсолютно нормально. Ненормально, когда они растут слишком быстро и неподконтрольно. Поэтому перед нами и стоит задача — обеспечить управляемую инфляцию в соответствии с заданными параметрами”, - процитировало Богданова издание sb.by.

По его словам, по итогам первого полугодия правительство имеет “неплохой запас” по годовой инфляции - по прогнозу она должна была достичь 6,3%, но по итогам 6 месяцев 2024 года показатель составил всего 5,8%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в начале июня назвали два главных фактора риска, которые в перспективе способны усилить проинфляционное давление на экономику Беларуси. При этом аналитики признают, что созданная в Беларуси система государственного регулирования цен инфляцию сдерживает.

Экономисты ЕАБР назвали два фактора риска для роста цен в Беларуси

На фоне более низкой, чем было запланировано, инфляции в конце прошлого месяца специалисты ЕАБР даже улучшили свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год. Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%. Экономисты пояснили, как ускорение роста в отдельных сферах экономики страны повлияло на рост потребительской активности белорусов.

ЕАБР улучшил прогноз экономического роста Беларуси. Что повлияло на рост потребительской активности?