Экономисты ЕАБР назвали два фактора риска для роста цен в Беларуси

Опубликовано: 17.06.2024 09:20 , Обновлено: 17.06.2024

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) назвали два главных фактора риска, которые в перспективе способны усилить проинфляционное давление на экономику Беларуси. Эту информацию они озвучили в понедельник, 17 июня, в своём еженедельном макрообзоре.

Специалисты ЕАБР отметили фактически стабильный уровень инфляции этой весной - в мае 2024 года прирост цен составил 5,7% (относительно маю прошлого года), тогда как в апреле этот показатель составлял 5,6%.

Цены на непродовольственные товары, согласно официальной статистике Национального статистического комитета Беларуси, на которую ориентируются в ЕАБР, в мае росли чуть быстрее, чем в апреле - плюс 4,1% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. А вот на продовольственные товары и на услуги рост цен сохранился на уровне предыдущего месяца - плюс 6,2% и 6,9%, соответственно.

Определяющим фактором инфляции в Беларуси в ЕАБР по-прежнему считают государственное регулирование цен, а вот основными факторами риска для усиления проинфляционного давления назвали следующие два момента:

высокий рост заработных плат,

расширяющееся кредитование.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, эксперты ЕАБР объяснили, как ускоренный рост зарплат белорусов может отразиться на ценах для потребителей.

В Беларуси ускорился рост зарплат. В ЕАБР объяснили, как отразится на ценах