МАРТ предложил выравнять надбавки на белорусские товары с импортными. Что ещё поменяют в госрегулировании цен?

Опубликовано: 21.03.2025 12:49 , Обновлено: 21.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси подготовило изменения в постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен». В ведомстве отметили, что правки разработали с учётом поручений Александра Лукашенко и предложений госорганов и бизнеса.

Основные предлагаемые изменения следующие:

Список товаров , цены на которые регулируются государством, планируется «существенно сократить» . Производителям могут предоставить право устанавливать отпускные цены , исходя из уровня рентабельности, сложившегося на предприятии «в последние годы». Для белорусских товаров предлагается установить торговые надбавки , как правило, не ниже , чем для аналогичной импортной продукции.

В МАРТ утверждают, что эти меры «не окажут значительного влияния на розничные цены для потребителей». А ещё «позволят снизить административную нагрузку» на производителей и торговлю, при этом повысив их «финансовые результаты».

Но вот когда изменения примут и они вступят в силу, в ведомстве не уточнили.

Напомним, действующая система госрегулирования цен, основанная на постановлении № 713, по словам экс-министра МАРТ Алексея Богданова, доказала свою «эффективность», но требует «совершенствования».

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Премьер-министр Александр Турчин ранее также анонсировал «сужение» перечня регулируемых товаров, в котором останутся только те, стоимость которых «больше всего волнует население». Об этом сообщали журналисты Telegraf.news.

При этом Турчин подчёркивал, что полный отказ от госрегулирования цен не планируется. Для производителей он анонсировал некие «рамки», в пределах которых они должны получить возможность устанавливать цены. Согласование цен с властями потребуется, мол, только при выходе за эти рамки.

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