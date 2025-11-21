МАРТ предложил разрешить поднять цены на импортные товары в сельских магазинах Беларуси

Опубликовано: 21.11.2025 13:40 , Обновлено: 21.11.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси предложило правительству смягчить госрегулирование цен для торговых организаций, работающих на селе. Им предложили поднять предельные торговые надбавки на импортируемые товары.

Такая законодательная инициатива об изменении постановления Совета министров № 713, на основании которого в Беларуси определяется порядок формирования цен и закреплён строгий перечень регулируемых товаров, уже направлено на рассмотрение правительства. Об этом, как сообщило издание Office Life, рассказала заместитель главы МАРТ Светлана Короткевич на Форуме деловых кругов в Минске.

По её словам, субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в сельской местности, ведомство предложило разрешить повысить предельные торговые надбавки на импортируемую продукцию хотя бы на 5% . Как отметили в МАРТ, именно на долю малого и среднего бизнеса сейчас приходится порядка 27,4% ВВП Беларуси и такую меру в ведомстве рассматривают как эффективную поддержку для бизнеса.

[inf]Предельные торговые надбавки устанавливаются продавцами, чтобы покрыть свои издержки на реализацию товара и уплату налогов. Они всегда закладываются в итоговую цену товара и услуг, поэтому их повышение неизбежно приводить к удорожанию товара для покупателя. В Беларуси торговые надбавки ограничивают на законодательном уровне, устанавливая определённую планку в процентах от себестоимости или отпускной цены на товар. [/inf]

Дополнительно МАРТ предложил отменить для малого и среднего бизнеса обязательную сейчас процедуру согласования экспорта потребительских товаров.

Ещё одна корректировка постановления № 713, предложенная МАРТом, касается разграничения предельной максимальной торговой надбавки на импортируемые и реимпортируемые потребительские товары между поставщиком и оптовым и розничным продавцов. Для импортеров надбавку предложили установить на уровне не более 50% от установленного предельного значения, для магазинов — 50% или выше (в зависимости от примененной надбавки импортера).

По мнению сопредседателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) Виктора Маргелова, ожидать внесения конкретных изменений в законодательство о госрегулировании цен можно не раньше весны 2026 года .

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