МАРТ пожаловался на "отдельные позиции" Wildberries белорусским силовикам

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Опубликовано: 11.09.2025 17:42 , Обновлено: 12.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло нарушения в работе российских маркетплейсов Wildberries и Ozon. Как заявили в ведомстве, на площадках продавались различные товары, признанные Госстандартом опасными.

Речь идёт о пищевой, косметической и электрической продукции, которая не соответствует требованиям законодательства. В МАРТ заявили, что сведения о нарушениях поступили также и от Комитета госконтроля. Обеим площадкам министерство предписало в кратчайшие сроки устранить нарушения.

При этом там добавили, что по “отдельным позициям” Wildberries направили материалы в правоохранительные органы “для принятия мер”.

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Представитель Ozon прокомментировал журналистам Telegraf.news замечания от МАРТ:

— Ozon всегда следует требованиям законодательства Беларуси и ограничивает продажи товаров, запрещённых в Республике.

В данном случае речь идёт о конкретных товарах — сиропе, мисте для тела и светодиодной лампе определенной марки. Данные товары уже скрыты с сайта и недоступны для заказа.

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Фото: mart.gov.by

Кроме того, регулятор сообщил, что ещё 18 августа расторг с белорусским юрлицом Wildberries соглашение о сотрудничестве в интернет-торговле. Причиной, по их словам, стало неисполнение ранее взятых на себя обязательств «в части надлежащего контроля за размещением» и продажи запрещённых товаров.

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В то же время МАРТ предложил Wildberries присоединиться к другому соглашению — о повышении эффективности продаж белорусской продукции. В ведомстве привели данные, что его уже подписали более 530 белорусских организаций, включая Ozon, «Ламоду» и «Куфар».

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