МАРТ расторг соглашение с Wildberries. Что теперь будет с интернет-площадкой

Опубликовано: 11.09.2025 21:06 , Обновлено: 11.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что расторгло с одной из самых популярных торговых площадок в Беларуси Wildberries соглашение о сотрудничестве, заключённое в июле 2024 года.

Само решение ведомство приняло ещё 18 августа из-за несоблюдения торговой площадкой условий, как заявили в МАРТ, в части контроля за продажей белорусам запрещённых и несоответствующих требованиям законодательства товаров.

В министерстве сообщили, что снова обнаружили на страницах Wildberries и другой российской площадки Ozon - товаров, запрещенных для продажи на территории Беларуси. Среди них были как продукты, так и косметика и электрические приборы.

Тем не менее расторжение соглашения с Wildberries не повлечет значимых для покупателей в Беларуси последствий. Об этом свидетельствует и призыв МАРТ к российской торговой площадке присоединиться к соглашению о повышении продаж белорусских товаров. Т.е. речи о закрытии или серьезных санкциях не идёт.

Напомним, что в июле 2024 года тогдашний глава МАРТ Алексей Богданов подписал соглашение с дочерней компанией, представляющей интересы Wildberries в Республике, как раз о продвижении белорусских товаров на страницах торговой площадки.

“Уверен, что подписанное соглашение (…) повысит узнаваемость белорусских брендов и эффективность продаж, расширит доступ физических и юридических лиц нашей страны к услугам и сервисам, предоставляемым онлайн-площадкой”, - заявил тогда Богданов.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли представило свой план увеличения доли белорусских товаров на полках магазинов. Как рассказала замминистра Нина Емельянова во время профильного семинара, помимо прочего, инструментом должно стать специальное «соглашение о сотрудничестве», которое ведомство предложило подписать субъектам хозяйствования.

В МАРТ раскрыли свой план повышения продаж белорусских товаров. Что предложили подписать торговым сетям?