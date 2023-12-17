МАРТ пообещало взять под контроль в Беларуси "ингредиенты для оливье". Какие ещё "необходимые товары" в списке?
Замначальника одного из отделов МАРТ Наталия Черепович заявила, что ее ведомство намерено следить за запасами в магазинах перед наступлением Нового года в Беларуси. По ее словам, в список попали "необходимые товары" на праздники.
Чиновница утверждает, что министерство следит, чтобы в белорусских торговых сетях был “широкий ассортимент” товаров к зимним праздникам.
“МАРТ контролирует эту ситуацию. В настоящее время в торговых объектах ведется накопление необходимых товаров, которые позволят обеспечить бесперебойную торговлю в предпраздничные и праздничные дни”, - заявила Наталия Черепович, передает Белта.
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Зачем нужен такой контроль и были ли ранее случаи, чтобы белорусские магазины не воспользовались предновогодним ажиотажем и отказались от продажи всего необходимого, представительница МАРТ не уточнила. Зато рассказала, что чиновники взяли под особый контроль ещё такие важные, по их мнению, алкогольные напитки и продукты:
- Шампанское,
- игристые вина,
- кондитерские изделия,
- новогодние подарки,
- ингредиенты для салата оливье,
- икру,
- копчёности.
Ранее Телеграф сообщил, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец 13 декабря на конференции в Минске заявил о том, что введённое в 2022 году государственное регулирование цен в Беларуси отменять не планируют. При этом он анонсировал его “точечные корректировки”.
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